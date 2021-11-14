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  4. Ölüm teğet geçti! Kaldırımda otururken hayatının şokunu yaşadı

Ölüm teğet geçti! Kaldırımda otururken hayatının şokunu yaşadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile ticari araç çarpıştı. Kaza sırasında bankta oturan mısır satıcısı, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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