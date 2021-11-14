Anasayfa Video Galeriler Gündem Ölüm teğet geçti! Kaldırımda otururken hayatının şokunu yaşadı Ölüm teğet geçti! Kaldırımda otururken hayatının şokunu yaşadı 14 Kasım 2021 Pazar Saat: 14:51 Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile ticari araç çarpıştı. Kaza sırasında bankta oturan mısır satıcısı, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6190f85302af704b4e4df283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahar Candan'ın ekonomi yorumladığı programda ilgin diyalog: Beynimiz yandı Marmara Bölgesi'nin gizli cenneti böyle görüntülendi İstanbul'da ''çocuk çetesi'' dehşet saçtı: Hırsızlık, gasp, dayak, adam kaçırma! İstanbul'da koronavirüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok! CHP'nin ''dolar 10 lira'' videosu sosyal medyayı salladı Aile hekimine iğrenç saldırı kamerada! Karamollaoğlu açıkladı: Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı geçecek? BTP’den Erdoğan’a ''Dolar 10 lira olsa kim şaşırır ?'' videosu Canlı yayında çok ilginç anlar: Bahar Candan ve Nihat Doğan'a beyin verdi