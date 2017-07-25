  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Temmuz 2017 19:55

Ölüm yolculuğuna çıkan 99 göçmen son anda yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 99 göçmen yakalandı. Operasyon anı havadan görüntülendi.

Video Galeri
Tarih bilimci Halil İnalcık vefatının birinci senesinde mezarı başında anıldı
Tarih bilimci Halil İnalcık vefatının birinci senesinde mezarı başında anıldı
Video Galeri
Apartman boşluğundaki yangın korkuttu
Apartman boşluğundaki yangın korkuttu
Video Galeri
Freni boşalan araç az daha evin üstüne uçuyordu
Freni boşalan araç az daha evin üstüne uçuyordu
Video Galeri
Ataşehirde helikopter destekli narkotik uygulaması
Ataşehirde helikopter destekli narkotik uygulaması
Video Galeri
Skandal tişörtün detayları ortaya çıktı
Skandal tişörtün detayları ortaya çıktı
Video Galeri
Başkentte AVMde yangın paniği
Başkentte AVMde yangın paniği
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM