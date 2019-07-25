Ölümden döndü, arkadaşını ve çocuklarını son anda kurtardı
25 Temmuz 2019 20:25
Ölümden döndü, arkadaşını ve çocuklarını son anda kurtardı
Konya’da kaldırımda arkadaşıyla muhabbet ederken üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan market sahibi, arkadaşını ve iki çocuğun da araç altında kalmaktan kurtardı. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden adliye istikametine seyir halinde olan plakası ve...