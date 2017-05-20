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  3. 20 Mayıs 2017 08:15

Ölümden döndü, giden motoruna üzüldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlerin ardındaki su kanalına girdi.

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