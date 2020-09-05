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  3. 05 Eylül 2020 11:30

Ölümden döndüler! Dehşet anları kamerada!

Japonya ve Güney Kore'yi etkisi altına alan Maysak tayfunu Rusya'da Vladivostok'un da dahil olduğu Primorski bölgesinde akşam saatlerinde etkili oldu.

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Bilim Kurulu üyesinden ''sıcak hava'' uyarısı!
Bilim Kurulu üyesinden ''sıcak hava'' uyarısı!
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Kaymakamdan ''Nasıl para kazanacağım'' diyen esnafa skandal sözler!
Kaymakamdan ''Nasıl para kazanacağım'' diyen esnafa skandal sözler!
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Tıbbi maskelerle ilgili korkutan açıklama: Yüzde 99'u...
Tıbbi maskelerle ilgili korkutan açıklama: Yüzde 99'u...
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İstanbul'da 6 Suriyeli PKK operasyonunda gözaltında!
İstanbul'da 6 Suriyeli PKK operasyonunda gözaltında!
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İstanbul'da ''koronavirüs minibüs hattı''nda şoke eden görüntü
İstanbul'da ''koronavirüs minibüs hattı''nda şoke eden görüntü
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Akıncı TİHA'nın göreve başlayacağı tarih belli oldu
Akıncı TİHA'nın göreve başlayacağı tarih belli oldu
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