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  3. 29 Haziran 2017 10:45

Ölümden saniyelerle kurtuldu

Bağcılar'da arabasını yıkamacıdan alan sürücü yaklaşık 2 metrelik boşluktan oto tamirhanesinin bahçesine düştü. Sürücünün iki metreden düşerek takla atan araçtan kurtulduğu kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

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Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada
Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada
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Adanalılar sıcaklarda bici bici ile serinliyor
Adanalılar sıcaklarda bici bici ile serinliyor
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40 derece sıcaklık onlar için serin hava
40 derece sıcaklık onlar için serin hava
Video Galeri
Eve yapılan baskında çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı
Eve yapılan baskında çamaşır makinesinden uyuşturucu çıktı
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Kulağından arı soktu, kalp krizinden hayatını kaybetti
Kulağından arı soktu, kalp krizinden hayatını kaybetti
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Diyarbakırda korkutan yangın
Diyarbakırda korkutan yangın