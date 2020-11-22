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  3. 22 Kasım 2020 16:10

Ölümle biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Video Galeri
Dolmabahçe'de otomobil otobüsle çarpıştı
Dolmabahçe'de otomobil otobüsle çarpıştı
Video Galeri
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Daha büyük problemler çıkar
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Daha büyük problemler çıkar
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Yeni yasakların ardından İstanbul'dan ilginç görüntüler
Yeni yasakların ardından İstanbul'dan ilginç görüntüler
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Şoke eden olay! Aracın bagajından bile 3 kişi çıktı!
Şoke eden olay! Aracın bagajından bile 3 kişi çıktı!
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Sarhoş kadın turistler ortalığı birbirine kattı
Sarhoş kadın turistler ortalığı birbirine kattı
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Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili dikkat çeken iddia
Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili dikkat çeken iddia
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