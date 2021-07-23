Anasayfa Video Galeriler Gündem Ölümle burun buruna! Alt kata sarkarak kurtuldu Ölümle burun buruna! Alt kata sarkarak kurtuldu 23 Temmuz 2021 Cuma Saat: 17:35 Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5'inci kattaki evinde çıkan yangında mahsur kalan genç adam, alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fad3b5b3eee126ec29f3bb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp'in sır ölümünde yeni gelişme İnkum plajında denize girmek yasaklandı Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu Erdoğan sel bölgesinde: ''Ne olur 5-10 katlı binalar yapmayın'' Koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastanede terör estirdi Bungee jumping faciası! Feci şekilde can verdi İntihar etmek isteyen kişi bakın nasıl ikna edildi!