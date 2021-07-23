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  4. Ölümle burun buruna! Alt kata sarkarak kurtuldu

Ölümle burun buruna! Alt kata sarkarak kurtuldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5'inci kattaki evinde çıkan yangında mahsur kalan genç adam, alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak kurtuldu.

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