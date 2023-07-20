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Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı

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İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Ölümlü Dünya 2 filminin vizyon tarihi belli oldu.

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