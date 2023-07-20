Anasayfa Video Galeriler Gündem Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı 20 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 13:35 Güncelleme: 20 Temmuz 2023 Perşembe 13:35 İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Ölümlü Dünya 2 filminin vizyon tarihi belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b90dfb8a23981f0156e887" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik! İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor! Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı Altın alanlar dikkat! 80 milyon TL'lik altın operasyonu Polisten kaçan yabancı uyrukluya vatandaş tekmesi İstanbul'da döner bıçaklı dehşet! Nadir canlı görüntülendi... Pespembe rengiyle ortaya çıktı! PKK'nın kasası Türkiye'de yakalandı! 30 yıllık arşiv ele geçirildi