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  3. 11 Ekim 2020 16:30

Ölümsüz kent Assos, ziyaretçi akınına uğruyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos, günümüzde kuzey yamacına kurulmuş olan Behram köyü ile antik ve modern yaşamın kesintisiz devam ettiği ender kentlerden birisi olmayı sürdürüyor.

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Kariyerini bırakıp, otostopla dünya turuna çıktı
Kariyerini bırakıp, otostopla dünya turuna çıktı
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Eski milletvekiline uzun namlulu silahla saldırı!
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Pendik'te trafikte silah gösteren maganda kamerada
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