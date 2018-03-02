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  3. 02 Mart 2018 15:45

''Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm''

Afrin'de dün şehit olan 8 askerden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, Afrin'e gitmeden önce ''Bulmak'' adlı şiirden ''Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm'' dizelerini okumuştu.

Bilgin Pro
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