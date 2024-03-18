Anasayfa Video Galeriler Gündem Ölüsü de dirisi de başımıza bela oldu! Balon balıkları için ''karada ölüm'' uyarısı Ölüsü de dirisi de başımıza bela oldu! Balon balıkları için ''karada ölüm'' uyarısı 18 Mart 2024 Pazartesi Saat: 13:30 Güncelleme: 18 Mart 2024 Pazartesi 13:31 Antalya'da balıkçılar tarafından etrafa atılan balon balıkları, sokak hayvanları için tehlike oluşturuyor. Uzmanlar, sokak hayvanlarının balon balığını yemesi durumunda ölebileceğini belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f817e43eb61124280ff0f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da vahşet! Önce ''ceset aşağıda'' notu ardından cansız bedeni bulundu Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi itirafı Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi Kahramanmaraş'ın eşsiz tadı iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı 4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var Barajlar doldu ama... Uzmanlar ''görünmeyen'' tehlikeyi açıkladı