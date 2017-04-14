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  3. 14 Nisan 2017 08:50

Olympique Lyon - Beşiktaş maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Mağlup olmak bizim için üzücü ama umutsuzluk olarak bakmıyorum"

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Afyonkarahisarda fabrika yangını: 2 yaralı
Afyonkarahisarda fabrika yangını: 2 yaralı
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Birbirine giren iki tır TEMi trafiğe kapattı: 1 yaralı
Birbirine giren iki tır TEMi trafiğe kapattı: 1 yaralı
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Bakan Zeybekci: “PKKyla pazarlık yok, görüşme yok, hesap sorma var”
Bakan Zeybekci: “PKKyla pazarlık yok, görüşme yok, hesap sorma var”
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Muğla beşik gibi sallandı
Muğla beşik gibi sallandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TGRT Haberde soruları cevapladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TGRT Haberde soruları cevapladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evette ciddi bir tırmanma söz konusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evette ciddi bir tırmanma söz konusu