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  3. 28 Mayıs 2017 11:45

Ömer Faruk Kavurmacı karakola gelerek imza attı

Denetimli serbestlik ile tahliye olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, Florya Şenlikköy Karakoluna gelerek imza attı.

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