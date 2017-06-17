  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Haziran 2017 16:15

Ömer Faruk Kavurmacı Metris Cezaevine getirildi

Tutuklanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı Metris Cezaevi'ne getirildi.

Video Galeri
Yüzündeki gözlüğü çaldı kameralara böyle yakalandı
Yüzündeki gözlüğü çaldı kameralara böyle yakalandı
Video Galeri
Teröristler böyle teslim oldu
Teröristler böyle teslim oldu
Video Galeri
Sınav stresi bu defa veliyi hastanelik etti
Sınav stresi bu defa veliyi hastanelik etti
Video Galeri
Alev alan kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi
Alev alan kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi
Video Galeri
Yazılım dahisi Marco: Çocuklarınızı bilgisayar oyunlarından tamamen uzaklaştırmayın
Yazılım dahisi Marco: Çocuklarınızı bilgisayar oyunlarından tamamen uzaklaştırmayın
Video Galeri
Erdoğandan Adalet yürüyüşü yorumu
Erdoğandan Adalet yürüyüşü yorumu