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  3. 08 Mayıs 2018 23:25

Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri çıktı

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in şehit düşmeden 1 hafta önce çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bilgin Pro
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