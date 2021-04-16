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Ömerli Barajı'na çekilen tellere büyük tepki

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin Ömerli Barajı'na bir süre önce çektiği tellerin canlılara zarar verdiğini dile getiren vatandaşlar tellerin kaldırılmasını istedi.

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