Anasayfa Video Galeriler Gündem Ömerli Barajı'na çekilen tellere büyük tepki Ömerli Barajı'na çekilen tellere büyük tepki 16 Nisan 2021 Cuma Saat: 21:25 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin Ömerli Barajı'na bir süre önce çektiği tellerin canlılara zarar verdiğini dile getiren vatandaşlar tellerin kaldırılmasını istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6079d6b01346436e493179f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Terim'in zor anları! Taşıdığı tabutun direği elinde kaldı Müge Anlı'dan Instagram'ı sallayan paylaşım Evinin balkonundan düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı İBB'nin AK Parti dönemi için 13 milytar TL'lik suç duyurusu Gazetecilerden Erdoğan'a teşekkür çiçeği! ''Ne tatlı bir sürpriz ya'' Bazadan terörist çıktı! Camdaki Kız dizisindeki ''fantezi odası'' sosyal medyayı salladı Patronunun tacizine uğrayan kadının intikamı ağır oldu Adıyaman'da inanılmaz olay! Yaşlı kadın sıkıştığı kayalıkta 3 gün sonra bulundu