Anasayfa Video Galeriler Gündem Omicrona yakalanıp yakalanmadığınızı böyle anlayabilirsiniz: Sesini duyacaksınız! Omicrona yakalanıp yakalanmadığınızı böyle anlayabilirsiniz: Sesini duyacaksınız! 29 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 10:11 Koronavirüsün yeni Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken bir semptom açıklaması geldi. Omicron varyantından şüphelenen kişilerin semptomları hissetmeden önce duyabileceği belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cc0a0758e05a72794686a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Demet Özdemir - Oğuzhan Koç ayrılığı sonrasında skandal ifadeler Beyoğlu'nda Amerikalı turisti bıçaklayarak öldürdüler Mahsur kalan vatandaşlara Mehmetçik ulaştı Yağışlar Trakya'yı fena vurdu! Otomobil akıntıya kapıldı ''Bakan Nureddin Nebati görevden alınabilir'' İzmir'de uzman çavuş dehşeti! 2 ölü Son günlerin en gizemli olayı: Yol bir anda alev aldı! Dondurucu soğuğa aldırış etmeden saatlerce kuyrukta beklediler Başkan Seçer: ''Halkın sorunlarına eğilen bir belediyecilik anlayışımız var''