Omicrona yakalanıp yakalanmadığınızı böyle anlayabilirsiniz: Sesini duyacaksınız!

Koronavirüsün yeni Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken bir semptom açıklaması geldi. Omicron varyantından şüphelenen kişilerin semptomları hissetmeden önce duyabileceği belirtildi.

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