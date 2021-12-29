  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Omicrona yakalanıp yakalanmadığınızı böyle anlayabilirsiniz: Sesini duyacaksınız!

Omicrona yakalanıp yakalanmadığınızı böyle anlayabilirsiniz: Sesini duyacaksınız!

Koronavirüsün yeni Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken bir semptom açıklaması geldi. Omicron varyantından şüphelenen kişilerin semptomları hissetmeden önce duyabileceği belirtildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Demet Özdemir - Oğuzhan Koç ayrılığı sonrasında skandal ifadeler
Beyoğlu'nda Amerikalı turisti bıçaklayarak öldürdüler
Mahsur kalan vatandaşlara Mehmetçik ulaştı
Yağışlar Trakya'yı fena vurdu! Otomobil akıntıya kapıldı
''Bakan Nureddin Nebati görevden alınabilir''
İzmir'de uzman çavuş dehşeti! 2 ölü
Son günlerin en gizemli olayı: Yol bir anda alev aldı!
Dondurucu soğuğa aldırış etmeden saatlerce kuyrukta beklediler
Başkan Seçer: ''Halkın sorunlarına eğilen bir belediyecilik anlayışımız var''