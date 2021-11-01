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Ömür Gedik'ten ''çok ilginç'' açıklama

Okan Bayülgen‘in sunduğu Uykusuzlar Kulübüne konuk olan Ömür Gedik, yapay etin yaygınlaşması gerektiğini söyleyerek, “Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin” dedi.

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