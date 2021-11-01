Anasayfa Video Galeriler Gündem Ömür Gedik'ten ''çok ilginç'' açıklama Ömür Gedik'ten ''çok ilginç'' açıklama 01 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 11:11 Okan Bayülgen‘in sunduğu Uykusuzlar Kulübüne konuk olan Ömür Gedik, yapay etin yaygınlaşması gerektiğini söyleyerek, “Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617fa115e6961a6fac17db73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da boğzda tedirgin eden görüntü Sinir krizi geçirip, evini ateşe verdi Trafikte kalana Allah sabır versin! İstanbul durdu! Doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı ''Birinci ağızdan duydum'' deyip Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayınıve yardımcılarını açıkladı Seçim anketlerinde bir ilk! AK Parti ilk kez ikinci parti oldu Yerli otomobil TOGG'un montajından ilk görüntüler geldi Teleferikte korkunç ölüm! 30 metreden yere çakıldı Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama