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  3. 19 Mart 2020 12:55

On binlerin koronavirüs duası infial yarattı

Bangladeş’te koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası kaydedilirken, ülkede on binlerce insanın “salgın duası” yapmak üzere toplanması tepki topladı.

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