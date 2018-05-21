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  3. 21 Mayıs 2018 16:00

Ön camı kırdı, aracı ateşe verdi

Antalya'da, iddiaya göre alacaklı olduğu O.Ü.'nün hafif ticari aracının ön sol camını kaldırım taşıyla kıran F.T., ardından yaktı. Motosikletle kaçan F.T. yakalanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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