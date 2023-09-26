Anasayfa Video Galeriler Gündem Onarım çalışması trafiği durdurdu! Ankara yönü tıkandı Onarım çalışması trafiği durdurdu! Ankara yönü tıkandı 26 Eylül 2023 Salı Saat: 15:20 Güncelleme: 26 Eylül 2023 Salı 15:20 Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki güzergahın, viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapanması, D-100 kara yolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6512cc8fc19ce6010a0f8453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı dev gövde gösterisi Çorum'da fıkra gibi olay! Starlink uydularını 112'ye ihbar etti BTK'da Starlink toplantısı! Türkiye'de hizmete girecek mi? Üniversiteden ''kadavra gönüllüsü'' ilanı Türkiye'nin yeşil altını! Köyde keşfedildi kilosu 20 bin TL'den satılıyor O Türkiye'nin Ferrari'sine süspansiyon taktıran bilgesi İstanbul'da güpegündüz eli bıçaklı dehşet! Bebek sahilinde 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuralını bozmadı