Onarım çalışması trafiği durdurdu! Ankara yönü tıkandı

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki güzergahın, viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapanması, D-100 kara yolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu.

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