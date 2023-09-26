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  4. Onarım çalışması trafiği durdurdu! Ankara yönü tıkandı

Onarım çalışması trafiği durdurdu! Ankara yönü tıkandı

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Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki güzergahın, viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapanması, D-100 kara yolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu.

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