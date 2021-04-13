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  4. Onarım için çatıya çıkan yaşlı kadın polisi harekete geçirdi

Onarım için çatıya çıkan yaşlı kadın polisi harekete geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın akan çatısına onarım için çıkan yaşlı kadın polis ekiplerini harekete geçirdi.

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