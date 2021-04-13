Anasayfa Video Galeriler Gündem Onarım için çatıya çıkan yaşlı kadın polisi harekete geçirdi Onarım için çatıya çıkan yaşlı kadın polisi harekete geçirdi 13 Nisan 2021 Salı Saat: 16:21 Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın akan çatısına onarım için çıkan yaşlı kadın polis ekiplerini harekete geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60759abdcebe8c51ba166b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu 128 Milyar dolar nerede afişini Meclis'e astı! Üzerine basılan Türk bayrağı için yürek yakan açıklama Prof. Dr. Haydar Baş'a duygusal anma MSB paylaştı! Saldırı balonu böyle imha edildi Anne-kıza ilaçlı menemen tuzağı! 1 kilo altınla kayıplara karıştı İstanbul'da baltalı-sopalı kavga! TEM'de feci kaza! Otomobilin üstüne devrildi Bahçeli: ''Küçük ortaklıktan gocunmuyoruz'' NATO'dan Rusya'ya kritik Ukrayna uyarısı