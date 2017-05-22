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  3. 22 Mayıs 2017 00:45

Önce aracına ateş açtı, sonra araçtan indirip dövdü

Adana'da, bir kişi aracında silahlı saldırıya uğradı, ardından aracından indirilerek pompalı tüfek dipçiği ile kafasına vurularak darp edildi.

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