Anasayfa Video Galeriler Gündem Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha 07 Haziran 2024 Cuma Saat: 13:15 Güncelleme: 07 Haziran 2024 Cuma 13:15 Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda bayram tatiline sayılı günler kala otel rezervasyonlarındaki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6662ddc22ce53ae8c0054963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolandırıcıların yeni tuzağı da ünlü isimler oldu Görüntüler MSB'den: SİHA hainleri böyle vurdu Okan Buruk'tan boş sözleşmeye 2 yıllık imza Abdullah Çatlı'nın adı meydana verildi Hayalet köy 30 yıl sonra canlandı: Geri dönüyorlar Kız meleselesi kanlı bitti: Keserle, tornavidayla birbirlerine girdiler, yaralılar var Marmaris'te orman yangını: Cennet 1,5 saatte cehenneme döndü İstanbul'da binadan kopan parçalar araçların üzerine düştü Murat Boz'un yeni imajı sevildi, erotik dansı tepki çekti