Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha

Devrim Özkan'dan Kerem Bursin'e çok özel kutlama

Tunceli'de ayı saldırısı: Bir kişi hayatını kaybetti

Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Yaralılar var

Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu