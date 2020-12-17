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  3. 17 Aralık 2020 16:40

Önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu!

İstanbul Esenler'de bir büfeye müşteri gibi gelen kadın, büfe sahibinin cebinden bin lirasını çaldı. İş yeri sahibinin dışarı çıkmasını söylediği kadın dikkat dağıtmak için soyunmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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