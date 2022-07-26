Anasayfa Video Galeriler Gündem Önce çarpıp, sonra soydular Önce çarpıp, sonra soydular 26 Temmuz 2022 Salı Saat: 13:50 ABD'nin New York kentinde, yolda yürüyen adama araçla çarpan şahıslar daha sonra yaralı adamı soydu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dfc6f747f53123d6146bb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Grip mi, nezle mi, Covid-19 mu ? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı Savcı, polis derken... Şimdi de sahte jandarma alarmı! İstanbul'da polise hain saldırı! 1 polis yaralandı Engelli vatandaşın ''kaçak'' asansörü görenleri şaşırttı Emniyette sivil memurlar eylem başlattı İstanbul'da pitbull dehşeti! Minik çocuk ölümden döndü İstanbul'da şehir magandalarının yol verme kavgası kamerada Sokak ortasında bir çıplak skandal daha!