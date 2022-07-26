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Önce çarpıp, sonra soydular

ABD'nin New York kentinde, yolda yürüyen adama araçla çarpan şahıslar daha sonra yaralı adamı soydu.

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