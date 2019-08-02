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  3. 02 Ağustos 2019 17:06

Önce dövdüler sonra bacağından vurdular

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişi karşı taraf tarafından dövüldüğü görüntülendi.

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