Önce dövüp, sonra direğe bağladılar... Üzerinden çıkan not şoke etti

Bursa’da bir genç dövülmüş ve aydınlatma direğine zincirle bağlanmış halde bulundu. Gencin bağlandığı direkteki “Ben hırsızım, mahalleli beni bu hale getirdi’ yazılı not dikkatleri çekti.

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