Anasayfa Video Galeriler Gündem Önce dövüp, sonra direğe bağladılar... Üzerinden çıkan not şoke etti Önce dövüp, sonra direğe bağladılar... Üzerinden çıkan not şoke etti 03 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 00:40 Bursa’da bir genç dövülmüş ve aydınlatma direğine zincirle bağlanmış halde bulundu. Gencin bağlandığı direkteki “Ben hırsızım, mahalleli beni bu hale getirdi’ yazılı not dikkatleri çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633a05405ab75927e473c793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ'dan Erdoğan ile ilgili olay olacak FETÖ iddiası Gelin ve damada taktıklarıyla aşiret düğününün ''hakkını'' verdiler Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu 30 Ağustos resepsiyonunda kriz çıkartan görüntü! Görevden alındılar Şifa arayan hastalar bu mağaraya akın ediyor Mansur Yavaş'tan kendisine ''Cumhurbaşkanım'' diyen vatandaşa yanıt Büyük göç başlıyor: 10 bin kişinin taşınması kış öncesi tamamlanacak Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı yarı yarıya düştü Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Bu kış bol virüslü geçecek!