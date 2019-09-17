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  3. 17 Eylül 2019 16:55

Önce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü, polis ekibinin kendisini fark ettiğini görünce kaçmaya başladı. Kısa süre sonra kaza yaparak yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, yere düşünce polise yakalandı.

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