Anasayfa Video Galeriler Gündem Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı 09 Temmuz 2024 Salı Saat: 07:56 Güncelleme: 09 Temmuz 2024 Salı 07:56 Diyarbakır'da önce oturduğu evi yakmaya çalışıp ardından da 5’inci kattan atlamak isteyen bir kişiyi polis ekipleri ikna etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668cc2fc2a06f17f88096927" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da sel: Evler sular altına kaldı 19 ilde operasyon: Onlarca gözaltı var Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti Tekel bayisinde tüfekli müşteri paniği Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi Kılıçdaroğlu geri döndü: ''Sitemim var'' Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar