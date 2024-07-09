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  4. Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı

Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı

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Diyarbakır'da önce oturduğu evi yakmaya çalışıp ardından da 5’inci kattan atlamak isteyen bir kişiyi polis ekipleri ikna etti.

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