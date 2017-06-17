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  3. 17 Haziran 2017 12:45

Önce giriş belgesini unuttu, sonra kimliğini

Önce sınava giriş belgesini, sonra kimliğini unutan üniversite adayı, velilerin yardımıyla saniyeler kala sınav merkezine girmeyi başardı. Üniversite adayı gencin o zor anları kameralara yansıdı.

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