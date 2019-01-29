Önce haberleri sundu ardından nikah masasına oturdu
29 Ocak 2019 00:05
Önce haberleri sundu ardından nikah masasına oturdu
Şanlıurfa’da bir televizyon kanalında sunuculuk yapan damat, nikahına ara vererek canlı yayında haberleri sundu. Haberleri sunan spiker, daha sonra nikah masasına geçerek sevdiği öğretmen ile hayatını birleştirdi. Şanlıurfa’da uydudan yayın yapan Edessa TV kanalında haber spikerliği yapan Şeref Toprak, hayatını birleştireceği öğretmen Türkan Son’a unutulmaz bir nikah töreni yaşatmak için...