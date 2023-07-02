Anasayfa Video Galeriler Gündem Önce hastalıklı kurbanlık sattılar, sonra tehdit ettiler Önce hastalıklı kurbanlık sattılar, sonra tehdit ettiler 02 Temmuz 2023 Pazar Saat: 21:40 Kayseri’de yaşayan bir gazi, aldığı kurbanlık tüberkülozlu çıkınca şoka uğradı. Kurban satıcısını arayınca tehdit edilmesiyle ikinci şoku yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a1c49745bc2e48c17d9f17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan resti çekti: Ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz Belediye Başkanı timsahla evlendi Ayşe Arman’ın dansçı kızı Alya Dormen'i isyan ettiren yorumlar Yeni dokuyup böyle eskitiyorlar... Metrekaresi 200 dolar! Terörden temizlenen cennette muhteşem festival Yerli turistler Trakya'nın gizli cennetinde nüfusu patlattı İstanbul'da silahlı saldırı! 137 gündür kayıp denizciyi Türk denizciler buldu İstanbul'da dev yangın!