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Önce hastalıklı kurbanlık sattılar, sonra tehdit ettiler

Kayseri’de yaşayan bir gazi, aldığı kurbanlık tüberkülozlu çıkınca şoka uğradı. Kurban satıcısını arayınca tehdit edilmesiyle ikinci şoku yaşadı.

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