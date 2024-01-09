Anasayfa Video Galeriler Gündem Önce Kızıl Goncalar şimdi de Ömer... Cemaat ve tarikatlara tokat gibi vuran sahne Önce Kızıl Goncalar şimdi de Ömer... Cemaat ve tarikatlara tokat gibi vuran sahne 09 Ocak 2024 Salı Saat: 12:35 Güncelleme: 09 Ocak 2024 Salı 12:35 Star TV'de ekranlara gelen 'Ömer' dizisinin son bölümündeki cemaat sohbeti sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659d13740882323fd102a973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şahsiyet'teki ''bilinmeyen dil'' sahnesi ortalığı karıştırdı İstanbul buz kesti; kar yağışı başladı İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı Fatih Camii'ndeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı ''Eli satırlı anne'' sokağı birbirine kattı 20 ilde ''Sibergöz'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Biden'a canlı yayında Gazze protestosu Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir kişi yaralandı