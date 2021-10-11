Önce koronavirüs sanıldı, gerçek başka çıktı! ''Hayatta kalabilmesi mucize''

Giresun'da yaşayan 64 yaşındaki Tevhide Özkan'ın yaşadığı halsizlik şikayeti koronavirüs şüphesiyle araştırıldı ancak aylarca süren şikayetlerinin nedeni bulunamadı. Özkaya'nın kalbinde, kalbinin yarısı büyüklüğünde nadir görülen bir tümür tespit edildi ancak bu sefer de Kovid-19 testi pozitif çıktı. Doktorlar, bu büyüklükteki tümörle hastanın hayatta kalabilmesinin mucize olduğunu...

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