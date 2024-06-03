Anasayfa Video Galeriler Gündem Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesti Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesti 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 07:35 Adana'da bir iş yerini kundaklayıp, olay yerine gelen itfaiyenin önünü keserek havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665d4818ee8df39d730139b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz vahşete uyandı: Onlarca sokak köpeğini katlettiler Canlı yayında açıkladı: ''Fethullah Gülen'in öldüğünün haberini alırız'' Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da pazar pikniği kötü bitti Yenilenen seçimlerde eşinin yerine aday oldu ve kazandı Cumhurbaşkanlığı için ilk resmi aday belli oldu İstanbul'da konteynerler yük gemisinden denize uçtu Gösteri uçuşunda facia: 2 uçak havada çarpıştı Kızlar kapıştı, erkekler izledi...