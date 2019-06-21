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  3. 21 Haziran 2019 08:14

Önce MOBESE'ye sonra polise yakalandı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda makas atarak ilerleyen otomobil MOBESE'ye yakalandı. Polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye bin 2 lira ceza kesildi.

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