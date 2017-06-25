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  3. 25 Haziran 2017 15:45

Önce motosiklete sonra yayaya çarptı

Hatalı sollama yapan sürücü dehşet saçtı.

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Taksimde LGBTİ gerginliği
Taksimde LGBTİ gerginliği
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Taksimde Onur Yürüyüşü önlemleri
Taksimde Onur Yürüyüşü önlemleri
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Kapadokyada bayram coşkusu gökyüzünde başladı
Kapadokyada bayram coşkusu gökyüzünde başladı
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2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler
2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler
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Çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü
Çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü
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Poşet içinde çöpe atılan bebek hayata tutunamadı
Poşet içinde çöpe atılan bebek hayata tutunamadı