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  3. 04 Ocak 2020 14:55

Önce namaz kıldılar sonra kavga ettiler

Konya'da Cuma namazı kılmak için camiye giden ve aralarında daha önceden husumet bulunan baba-oğul ile iki kardeş arasında kavga çıktı. Yumrukların havalarda uçtuğu kavga, kameralara saniye saniye yansıdı.

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