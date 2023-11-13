Önce otomobille çarptı, sonra başına tüfek dayadı!

Sosyal medyada alay konusu olan Şeyma Subaşı'dan ilginç paylaşım

Bu sefer Çin değil, Amasya! Koyun sürüsü saatlerce döndü

Bir anda bastıran dolu yağışı şehri birbirine kattı

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