Anasayfa Video Galeriler Gündem Önce otomobille çarptı, sonra başına tüfek dayadı! Önce otomobille çarptı, sonra başına tüfek dayadı! 13 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 10:45 Güncelleme: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:45 Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki Z.U., geçen yıl ağabeyini öldüren M.Ş.'nin ağabeyini otomobille çarparak yaraladı. Dehşet anları kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6551d435fe880f45c71ec273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özlem-Tayyar Öz çifti günler sonra sessizliklerini bozdu Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem Şimdi hainler düşünsün! 5 taburdan yüzlerce asker operasyona çıktı İstanbullu yeni haftaya çileyle başladı! Trafik kilit 81 ilde büyük operasyon: 5309 kişi yakalandı İsmail Balaban yine sinirlerine hakim olamadı Türkiye'de yeniden kuzey ışıkları sürprizi! 15 dakika sürdü İsrail protestosunun dozu kaçtı! Tepki çeken görüntüler İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var