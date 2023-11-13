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Önce otomobille çarptı, sonra başına tüfek dayadı!

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Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki Z.U., geçen yıl ağabeyini öldüren M.Ş.'nin ağabeyini otomobille çarparak yaraladı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

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