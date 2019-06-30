Önce saçını yaptırdı sonra ücret ödemeden kayıplara karıştı
30 Haziran 2019 14:45
Önce saçını yaptırdı sonra ücret ödemeden kayıplara karıştı
Bakırköy’de girdiği kuaförde saçını yaptırdıktan sonra çocuğunu bahane ederek ücret ödemeden dükkandan çıkan kadın kayıplara karıştı. Kadının iki hafta arayla iki kuaförü aynı yöntemle dolandırdığı öğrenildi. Bakırköy’de kadın kuaförleri başı seri dolandırıcı bir kadın ile dertte. Özellikle saç kaynağının yapıldığı kuaförleri seçen bir kadın, saç kaynak işinin bitmesine kısa bir süre kala...