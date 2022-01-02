Önce soydu, sonra yaktı, sonra bir daha soydu!

Aydın'da bir hırsızlık zanlısı hakkındaki iddia "yok artık" dedirtti. İddialara göre zanlı soyduğu evi yaktı, geri gelip bir kez daha soydu.

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