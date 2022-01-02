Anasayfa Video Galeriler Gündem Önce soydu, sonra yaktı, sonra bir daha soydu! Önce soydu, sonra yaktı, sonra bir daha soydu! 02 Ocak 2022 Pazar Saat: 23:20 Aydın'da bir hırsızlık zanlısı hakkındaki iddia "yok artık" dedirtti. İddialara göre zanlı soyduğu evi yaktı, geri gelip bir kez daha soydu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d2092a251fca281c002f37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu, 2022 yılındaki önceliğini açıkladı Ankara'da bir pitbull dehşeti daha! 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar Dünyanın en garip penaltısı: 1 milyon kişi izledi İstanbul'da olay görüntü: Bir kamyon dolusu Afgan'ı İstanbul'un ortasına bırakıp kaçtılar Derin Talu kameraları görünce kucak kucağa kaçtı Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki At yarışında yürekleri ağza getiren kaza Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük tesadüf