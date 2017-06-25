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  3. 25 Haziran 2017 13:45

Önce soydular sonra vurdular

Önce soydular sonra vurdular.

Video Galeri
İznik Gölünün manzarası büyüledi
İznik Gölünün manzarası büyüledi
Video Galeri
Bursada ödüllü Maraş dondurması izdihamı
Bursada ödüllü Maraş dondurması izdihamı
Video Galeri
Bursada korkutan balık ölümleri
Bursada korkutan balık ölümleri
Video Galeri
İnternette zeytin ve zeytinyağı satışlarına ilgi artıyor
İnternette zeytin ve zeytinyağı satışlarına ilgi artıyor
Video Galeri
Canlı yayında uluslararası tombala oynatan şebeke çökertildi
Canlı yayında uluslararası tombala oynatan şebeke çökertildi
Video Galeri
Asfalt kovboyu trafiği alt üst etti
Asfalt kovboyu trafiği alt üst etti