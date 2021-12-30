Önce TÜİK, şimdi de MEB! Kılıçdaroğlu yine içeri alınmadı

Geçtiğimiz günlerde TÜİK'in kapısından gönderilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa da Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı.

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