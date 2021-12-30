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  4. Önce TÜİK, şimdi de MEB! Kılıçdaroğlu yine içeri alınmadı

Önce TÜİK, şimdi de MEB! Kılıçdaroğlu yine içeri alınmadı

Geçtiğimiz günlerde TÜİK'in kapısından gönderilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa da Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı.

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