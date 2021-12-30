Anasayfa Video Galeriler Gündem Önce TÜİK, şimdi de MEB! Kılıçdaroğlu yine içeri alınmadı Önce TÜİK, şimdi de MEB! Kılıçdaroğlu yine içeri alınmadı 30 Aralık 2021 Perşembe Saat: 13:30 Geçtiğimiz günlerde TÜİK'in kapısından gönderilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa da Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cd8a56d279b52aaf178fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin nehirleri buz kesti! Sibirya gibi... Bakan Pakdemirli 252 milyonuncu fidanı kendisi dikti Uludağ'a hücum! Oteller doldu İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yüzlerce gözaltı var Otobüsteki yer verme kavgasında otobüsün içi savaş alanına döndü Antalya için kırmızı alarm! Gündüz geceye döndü! Gülşah Saraçoğlu evli olan Deha Bilimlier ile aşk mı yaşıyor İstanbul'da şoke eden kaza! Kaldırımdaki yayaların arasına daldı İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu