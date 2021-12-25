Anasayfa Video Galeriler Gündem Önce Türk Bayrağı'nı öptü; sonra da.... Önce Türk Bayrağı'nı öptü; sonra da.... 25 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 09:06 Bursa'da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde bulduğu Türk Bayrağı'nı öpüp, hırsızlığa devam etti. O anlar kameralara anbean yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c6b4cedc40ae376016d113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Yiğit Bulut'a böyle seslendi: ''Gel bakayım karşıma'' Klip çekiminde dehşet! Güzel şarkıcıyı yılan soktu Kadınlar ''ped'' fiyatlarındaki artışları protesto etmek için yürüdü Polikilinkte çocuğa şiddet kamerada! Google Earth, ''çok gizli'' hayalet savaş uçağını yakaladı İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Ünlü şarkıcıya büyük şok: Klip çekiminde yılan soktu Edirne'ye gelen Bulgar turistlere leva şoku Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında karar verildi