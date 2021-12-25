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Önce Türk Bayrağı'nı öptü; sonra da....

Bursa'da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde bulduğu Türk Bayrağı'nı öpüp, hırsızlığa devam etti. O anlar kameralara anbean yansıdı.

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