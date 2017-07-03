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  3. 03 Temmuz 2017 12:15

Önce tuvaletini yaptı sonra motosikleti çaldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde sanayi sitesinde meydana gelen olayda motosiklet hırsızlarının rahat tavırları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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İstanbulda polis ile soyguncular çatıştı
İstanbulda polis ile soyguncular çatıştı
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Muşta mera kavgası: 4 ölü, 8 yaralı
Muşta mera kavgası: 4 ölü, 8 yaralı
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Denizlide kimyasal atık fabrikasında yangın
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Yunusların dansı drone ile havadan görüntülendi
Yunusların dansı drone ile havadan görüntülendi