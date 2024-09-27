Anasayfa Video Galeriler Gündem Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler 27 Eylül 2024 Cuma Saat: 14:21 Güncelleme: 27 Eylül 2024 Cuma 14:21 İzmir’in Buca ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden alıkoydukları kişiyi silahla vurup, daha sonra hastaneye götüren şahıslar kaçtı. Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f6952454489063ec054463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 96 kişi ölmüştü... Müteahhide verilen ceza belli oldu Serhat Akın silahlı saldırıdan sonra ilk kez görüntülendi 22 hain daha etkisiz hale getirildi İstanbul'da lunapark yıkımına mahkeme ''dur'' dedi Türkiye'de dağların hayaleti kamerada Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Servisten inen çocuğu ezdi, ''balkondan düştü'' süsü vermeye çalıştı Tehdit ve hakaret soruşturmasına ''sahte yazışma'' bulaştı Fiyatlar düştü, Antalya'ya akın başladı: Turist sayısı yazı geçti