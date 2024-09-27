  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler

Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler

Güncelleme:

İzmir’in Buca ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden alıkoydukları kişiyi silahla vurup, daha sonra hastaneye götüren şahıslar kaçtı. Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
96 kişi ölmüştü... Müteahhide verilen ceza belli oldu
96 kişi ölmüştü... Müteahhide verilen ceza belli oldu
Serhat Akın silahlı saldırıdan sonra ilk kez görüntülendi
Serhat Akın silahlı saldırıdan sonra ilk kez görüntülendi
22 hain daha etkisiz hale getirildi
22 hain daha etkisiz hale getirildi
İstanbul'da lunapark yıkımına mahkeme ''dur'' dedi
İstanbul'da lunapark yıkımına mahkeme ''dur'' dedi
Türkiye'de dağların hayaleti kamerada
Türkiye'de dağların hayaleti kamerada
Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi
Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi
Servisten inen çocuğu ezdi, ''balkondan düştü'' süsü vermeye çalıştı
Servisten inen çocuğu ezdi, ''balkondan düştü'' süsü vermeye çalıştı
Tehdit ve hakaret soruşturmasına ''sahte yazışma'' bulaştı
Tehdit ve hakaret soruşturmasına ''sahte yazışma'' bulaştı
Fiyatlar düştü, Antalya'ya akın başladı: Turist sayısı yazı geçti
Fiyatlar düştü, Antalya'ya akın başladı: Turist sayısı yazı geçti