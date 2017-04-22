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  3. 22 Nisan 2017 10:20

Önce yemek sonra dayak

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir esnaf, kutudan parasını çaldığını iddia ettiği genci yakalayarak herkesin gözü önünde dövdü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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