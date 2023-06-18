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  4. Ondan hızlısı yok! 386 km hıza ulaşan Gökdoğan avlanırken görüntülendi

Ondan hızlısı yok! 386 km hıza ulaşan Gökdoğan avlanırken görüntülendi

Dünyanın en hızlı canlısı olarak bilinen Gökdoğan kuşu, avlanırken görüntülendi.

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