Anasayfa Video Galeriler Gündem Ondan hızlısı yok! 386 km hıza ulaşan Gökdoğan avlanırken görüntülendi Ondan hızlısı yok! 386 km hıza ulaşan Gökdoğan avlanırken görüntülendi 18 Haziran 2023 Pazar Saat: 13:25 Dünyanın en hızlı canlısı olarak bilinen Gökdoğan kuşu, avlanırken görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648edb92e0b78551fc5fc8d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küçük örümcek adamın mucize kurtuluşu! Doktorlar şok oldu İzmir'de derin dondurucuda 3 ceset bulundu Denizin ortasında kabus! Feribot alev alev yandı Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan çıkanlar şoke etti Japon arkeologdan müthiş keşif: Kimmerlerin ilk yerleşim yeri bulundu Gazeteciye polis gözetiminde dayak! Açığa alındılar Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Fenerbahçe Kongresi'nde yumruklu kavga: Ortalık bir anda karıştı! İstanbul'da ev sahibi - kiracı arasında 3 kat zam kavgası